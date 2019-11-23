«Терзайте и трясите их»: Путин дал совет по общению с нерадивыми чиновниками

Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» «терзать и трясти» чиновников, которые закрывают глаза на актуальные проблемы в регионах. Глава государства посоветовал добиваться принятых решений во всех сферах, не бояться реагировать и быть лидерами во всем.

«Для партии хуже всего искать для себя комфорт и хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня. Прошу вас, будьте лидером во всем», - призвал президент.

Российский лидер рекомендовал партийцам быть более инициативными и самим находить и поднимать острые проблемы, не дожидаясь ежегодной прямой линии с президентом. Тяга к справедливости, по мнению Путина, должна стать залогом работы, как и вера в свои силы.

«Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны все это видеть, если чиновники не хотят. Терзать их, трясти, добиваться решений», - добавил Путин.

В эту субботу политическая партия «Единая Россия» проводит в Москве свой 19-й съезд. На мероприятии планируется обсудить старт предвыборной кампании 2021 года.

Кроме того, участники встречи обсудят реформирование структуры госсовета исполкома партии и ряд кадровых перестановок на руководящих должностях.