В МИД РФ рассказали о заседании суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия и Украина не смогли разрешить свои разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них», - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, уточнили в министерстве, арбитражу предстоит самому определиться по «зависшим» вопросам, среди которых разделение процесса на два этапа - установление компетенции суда рассматривать данное дело и разбирательство дела по существу.

В МИД РФ добавили, что первое заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов.

«Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с "керченским инцидентом" вступит в практическую фазу», - добавили в ведомстве.

Россия 28 ноября 2018 года задержала в Керченском проливе корабли ВМС Украины, которые без разрешения пытались пройти под аркой Крымского моста. Спустя год, 18 ноября, Россия передала задержанные корабли Украине. В МИД это объяснили тем, что они больше не требуются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле о незаконном нарушении российской границы.