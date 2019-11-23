Путин назвал ценности, которые должны объединять россиян

Россияне должны сплотиться вокруг таких ценностей, как суверенитет и территориальная целостность, сплоченность и единство. С таким мнением выступил глава государства Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единая Россия».

«Это, конечно, и в первую очередь благополучие людей и широкие возможности для самореализации человека. Это сбережение народа, приоритет демографического развития, семьи и многодетности. И конечно, это гражданский мир и межнациональное согласие, сплоченность и единство нашего многонационального и многоконфессионального народа», - отметил президент.

В эту субботу политическая партия «Единая Россия» проводит в Москве свой 19-й съезд. На мероприятии планируется обсудить старт предвыборной компании 2021 года.

Кроме того, участники встречи обсудят реформирование структуры госсовета исполкома партии и ряд кадровых перестановок на руководящих должностях.