Президент России Владимир Путин заявил о важности выборов для обеспечения консолидации общества. Об этом он сказал на съезде партии «Единая Россия».

Как отметил российский лидер, выборы важны как для консолидации, так и для преемственности. Путин заявил, что именно результаты, достигнутые ради людей, становятся главным аргументом партии на всех уровнях.

«Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано, что уже достигнуто. А сделано немало. Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперед, это важнейшая задача и весь смысл работы партии», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о необходимости устойчивого экономического роста. Президент потребовал от властей обеспечить его в ближайшие три года. По мнению главы государства, необходимо закрепить достигнутые положительные тенденции.