Глава СВР обвинил США в причастности к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин уличил США в причастности к политическому кризису в Боливии.

«Да, участвуют», - заявил он, отвечая на вопрос о причастности Америки к ситуации в стране.

Вместе с тем, по данным РИА Новости, Нарышкин убежден, что ситуация в Боливии будет урегулирована не скоро. Он отметил, что американцы намерены «сместить политический вектор» в Боливии, в связи с чем кризис им просто необходим.

В Боливии начались массовые беспорядки из-за отставки Эво Моралеса. После этого оппозиционный сенатор Жанин Аньес объявила себя главой Боливии. Российский МИД признал кандидатуру Аньес в качестве временного президента и выразил надежду на проведение новых президентских выборов.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Боливии и подчеркнул, что страна стоит «на пороге хаоса». Он также отметил, что в политике Боливии «есть элементы вмешательства извне».