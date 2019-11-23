Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Необычайно сильный отлив зафиксирован у побережья Приморска-Ахтарска в Краснодарском крае. По словам местных жителей, такого не было уже десятки лет.

Всего море отступило на 100 метров от прежней береговой линии. Причиной такого явления называют сильный ветер и шторм, которые бушевали в регионе накануне.

Кадры «высохшего» у берега моря были опубликованы на YouTube. В ролике видно временно увеличившуюся площадь берега со всей «инфраструктурой» дна.