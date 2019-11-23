Тысячеголосый хор поздравил композитора Пахмутову с юбилеем
На фестиваль съехались почти три десятка музыкальных коллективов из различных регионов страны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Сводный хор из тысячи человек исполнил песни Александры Пахмутовой. Так участники Всероссийского хорового фестиваля поздравили композитора с прошедшим 90-летием.
Грандиозный концерт состоялся в Музее Победы. Почти 30 музыкальных коллективов из разных регионов страны в сопровождении симфонического оркестра Минобороны пели «Надежду», «Как молоды мы были» и другие знаменитые на всю страну песни, которых у Пахмутовой около четырехсот.
Ранее президент России Владимир Путин наградил композитора орденом Андрея Первозванного. Высшую награду РФ народной артистке СССР вручили в Кремле.