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Пятый элемент: физики обнаружили новую силу во Вселенной

Наталия Майорова
13:34 23.11.2019
Науке до этого момента были известны лишь четыре фундаментальные силы во Вселенной: гравитация, электромагнетизм, слабый и сильный ядерные взаимодействия. Новое явление пока вызывает массу вопросов.
Пятый элемент: физики обнаружили новую силу во Вселенной
© Фото: pixabay

Революционное открытие, которое может приблизить человечество к разгадкам тайны возникновения Вселенной, удалось сделать физикам из Венгрии. Не исключено, что оно может стать разгадкой существования темной материи. Речь идет о новой, пятой физической силе. Ранее науке она была неизвестна. По мнению ученых, это открытие может стать новой главой в изучении космоса.

Науке до этого момента были известны лишь четыре фундаментальные силы во Вселенной: гравитация, электромагнетизм, слабый и сильный ядерные взаимодействия.

По данным ScienceAlert, новое явление было открыто в момент наблюдения за распадом химического вещества бериллий-8. Пока  ученые не могут до конца объяснить неизвестный ранее феномен: в процессе элемент излучает свет, а его частицы - фотоны - превращаются в электроны и позитроны из-за воздействия высокой энергии.

Ученые были убеждены, что угол между частицами при столкновении будет уменьшаться. Это соответствовало бы теоретическим расчетам, сделанным по уже известным законам физики. Но по непонятным еще причинам угол увеличивался.

Аномальный процесс мог быть вызван неизвестной частицей, которая, по мнению физиков, может быть пятой силой во Вселенной. На данный момент людям информация о ней недоступна. Для того чтобы доказать существование новой силы, необходимо будет затратить немало времени.

Загадочное явление уже получило кодовое название Х17. Ожидается, что с его помощью космологи смогут решить вопрос существования темной материи: масса Вселенной на 85% состоит из данного вещества, но увидеть его не может никто. Именно поэтому знание о темной материи является только теорией.

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