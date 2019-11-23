Минтруд объяснил, как досрочно выйти на пенсию при потере работы

В Минтруде РФ разъяснили порядок досрочного выхода на пенсию при потере работы по причине банкротства или ликвидации предприятия либо массового сокращения. Выйти на заслуженный отдых могут только те россияне, которые не могут заново трудоустроиться, а до пенсии им осталось не более двух лет.

Чтобы выйти на досрочную пенсию, женщинам нужно иметь трудовой стаж 20 лет, мужчинам - 25. Для вредных и опасных видов работ устанавливаются свои сроки.

После потери работы обязательно нужно встать на учет в центре занятости. От вариантов работы (как минимум от двух) отказываться нельзя, как и от предложенного обучения. Человеку необходимо встречаться с работодателями и проявлять заинтересованность, в случае отказа в трудоустройстве - просить письменно объяснить причины, пишет «Российская газета».

Признают ли невозможность трудоустройства и предложат ли в итоге выйти на досрочную пенсию, зависит от многих факторов: состояния рынка труда, потребности работодателей в сотрудниках, результатов поиска работы и собеседований, отсутствия отказов от подходящих должностей и нарушений без уважительных причин условия и сроков перерегистрации в качестве безработного. В случае поступления такого предложения и согласия необходимо будет предоставить его в отделение Пенсионного фонда.