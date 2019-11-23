Ученые выявили новую причину болезни Паркинсона

Лечение антибиотиками повышает риск развития болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые из Финляндии.

По словам главы научной группы врача-невролога Филипа Шеперьянса, у большей части пациентов, которые страдают от этого неврологического недуга, патология может возникать в кишечнике задолго до появления таких симптомов, как тремор, медлительность и мышечная ригидность.

«Бактериальный состав кишечника у людей с болезнью Паркинсона - аномальный, но причина этого была раньше неясна. Наши результаты показали, что некоторые широко применяемые антибиотики значительно влияют на микробиоту кишечника и способны иметь к этому отношение», - приводит MedicalXpress слова невролога.

В материале издания также говорится, что с 1998-го по 2014 год научная группа наблюдала за воздействием антибактериальных лекарств на 13 976 пациентов с болезнью Паркинсона и 40 697 здоровых добровольцев. В результате было установлено, что употребление этих препаратов имело отношение к развитию недуга.

Кроме того, ученые выяснили, что риск возникновения болезни Паркинсона сильнее всего повышали антибиотики широкого спектра действия и предназначенные для борьбы с анаэробными бактериями и грибками.