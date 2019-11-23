США отказались участвовать в восстановлении Сирии

Соединенные Штаты не станут помогать в процессе восстановления подконтрольных Дамаску территорий Сирии до тех пор, пока не увидят «заслуживающий доверия необратимый политический процесс». Такое заявление сделал в Совбезе ООН спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

В числе приоритетов американской стороны в Сирии дипломат назвал «безжалостное экономическое и дипломатическое давление международного сообщества» на власти арабской республики.

«По нашему мнению, данная позиция согласуется с точкой зрения многих наших европейских и ближневосточных партнеров. Мы будем тесно сотрудничать с ними, чтобы сохранить это давление», - приводит РИА Новости слова Джеймса Джеффри.

В начале ноября в Министерстве обороны РФ заявили о равнодушном отношении властей США к судьбе простых жителей Сирии. В оборонном ведомстве отметили, что обстановка в регионе стабилизируется лишь благодаря усилиям России и сирийских властей.