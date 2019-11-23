Долина смерти: как выглядит самое страшное место России

Камчатка, уникальный Кроноцкий заповедник - старейший в стране. Именно здесь расположена знаменитая Долина смерти, единственная на всем Евразийском континенте. Многие ученые называют ее одним из чудес света. И она же лидирует в рейтинге самых пугающих природных мест в России по версии Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Долина смерти длиной два километра и шириной несколько сотен метров расположилась на высоте 850 метров над уровнем моря у подножия вулкана Кихпиныч, где сливаются три истока реки Гейзерной.

© kronoki.ru

Долину смерти обнаружили в июле 1975 года. Два исследователя с разных сторон обследовали тундру у подножия горы Желтой и случайно набрели на кладбище мертвых птиц, зверей и насекомых.

Подножие вулкана Кихпиныч называют природной «газовой камерой». Ежегодно от высокой концентрации токсичных газов здесь находят смерть десятки животных. А все дело в том, что Долина смерти располагается на пути подъема газовых струй с больших глубин. Их состав ядовит. В них содержатся высокая концентрация сероводорода, двуокись серы, сероокись углерода и сероуглерод. Вместе они вызывают учащенное сердцебиение, обмороки, паралич конечностей и отравление.

В то же время здесь господствует восстановительная среда. Процесс разложения в Долине смерти длится намного медленнее, мертвые животные долгое время выглядят как живые, что не может не пугать простого обывателя.

Эта коварная природная ловушка захлопывается в конце камчатской весны, когда термальные участки протаивают и в снежной толще образовываются глубокие колодцы. Оголенный грунт привлекает местных зимующих и перелетных птиц, которые садятся сюда в поисках семян и насекомых. Попадая в эту «газовую камеру», они погибают за секунды. На падаль приходят хищники и тоже гибнут.

© kronoki.ru

В Долине смерти некоторые исследователи столкнулись с действием вулканических газов и рассказывали, что испытывали затруднение дыхания, неприятный привкус во рту, головокружение, но когда покидали опасную зону, их состояние мгновенно улучшалось.

Так называемые аномальные зоны есть по всей планете. Там время меняет свой ход, оттуда доносятся странные звуки, и пропадают люди и животные. И множество «проклятых» мест находится на территории России. Что же на самом деле там происходит? Где еще расположены самые известные аномальные зоны в нашей стране? И почему в последние годы там участились случаи исчезновения людей, машин и даже самолетов? Ответы на эти вопросы зрители «Звезды» найдут в новом выпуске «Скрытых угроз». Смотрите в понедельник, 25 ноября, в 19:40.