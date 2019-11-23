В Минпромторге назвали сроки запуска производства российского электрокара

Серийное производство российского электромобиля Zetta планируют запустить в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, сертификация электрокара находится в стадии завершения.

«Производство должны запустить в первом квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», - сказал Мантуров в беседе с ТАСС.

Zetta – первый российский электромобиль, который запустят в серийное производство. Он представляет собой трехдверный автомобиль, оснащенный электроприводом на два или четыре колеса. На 99% он будет состоять из российских деталей, лишь аккумуляторные батареи будут поставляться из Китая. Ранее гендиректор компании Zetta озвучил стоимость новинки.