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На студии найдены неизданные песни Юлии Началовой

Ян Брацкий
12:40 23.11.2019
Кроме того, стало известно о скором появлении книги в память о певице, которой не стало в марте этого года.
На студии найдены неизданные песни Юлии Началовой
© Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress

Директор покойной российской певицы Юлии Началовой рассказала о скором выпуске неизданных песен артистки. Как стало известно, одну из композиций нашли на студии уже после того, как Началова ушла из жизни.

Песня называется «Останься», пояснила представитель певицы Анна Исаева. Кроме того, к выпуску готовится ранее не звучавшая композиция, которую Юлия спела дутом с неназванным народным артистом.

«Мы выпускаем песню "Останься", на днях подпишем договор с крупной компанией, которая взялась в этом помочь безвозмездно в память о певице, и я очень надеюсь на их профессионализм, в котором я не сомневаюсь. Также будет выпущен еще один трек, о существовании которого вы не знали, и это будет дуэт с народным артистом», - написала Исаева на своей странице в Instagram.

Также стало известно о скором выпуске книги в память о Юлии Началовой. Работу над изданием вела ее тетя совместно с отцом певицы.

«Я уже читала, это реквием необыкновенной души и стилистики. С крупнейшим издательством уже договорились, и сегодня увидим макет обложки», - поделилась своим мнением Исаева.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти медики назвали остановку сердца на фоне тяжелого заболевания. Популярность к исполнительнице пришла после участия в конкурсе «Утренняя звезда» в начале 1990-х годов. Наибольшую любовь слушателей завоевали песни «Учитель», «Дюймовочка» и «Герой не моего романа».

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