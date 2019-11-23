Сотрудники ДПС стали участниками погони со стрельбой на МКАД

Сотрудники ДПС стали участниками погони со стрельбой на 35-м километре МКАД. Причиной тому стал злоумышленник, который подозревается в угоне. Мужчина игнорировал требования правоохранителей остановиться. Инцидент случился около 12:00.

«Задержание осуществлялось силами сотрудников патрульно-постовой службы. Они преследовали машину ВАЗ 2107. Учитывая, что он (злоумышленник - прим. ред.) неоднократно отказывался выполнить законные требования полицейских и остановиться, сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие», - сообщил «Звезде» представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По его словам, в результате погони машина была остановлена. Пострадавших нет. В настоящее время проводятся дальнейшие разбирательства.

Кроме того, в СМИ сообщалось, что злоумышленник по дороге совершил несколько аварий.