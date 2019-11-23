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Полыхающие в Анапе плавни не могут потушить уже 12 часов

Ян Брацкий
12:15 23.11.2019
К этому часу огонь удалось локализовать, но, несмотря на это, в полной готовности находится пункт временного размещения граждан.
© Видео: jeeptravel23, instagram © Фото: jeeptravel23, instagram

Пожарные в Анапе уже 12 часов не могут потушить полыхающие плавни, поймы рек и озер поросшие тростником и камышом. Огонь стеной надвигается на город. Черный дым видно издалека, а приблизиться к месту возгорания мешает высокая температура.

«В районе хутора Чембурка происходит горение камыша на площади 1500 квадратных метров. До ближайшего населенного пункта - 300-400 метров», - сообщили в региональном главке МЧС.

К этому часу огонь достиг размеров стихийного бедствия. Распространению пожара, который начался в районе Чембурского озера, способствуют порывистый ветер и сухая погода.

К тушению огня привлечены около 100 пожарных и 33 единицы специальной техники.

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