Астроном сравнил мчащийся к Земле астероид и Тунгусский метеорит

По сравнению с Тунгусским метеоритом летящий к Земле астероид - ничто. Своим мнением со «Звездой» поделился астроном Виталий Ромейко.

Он подчеркнул, что космические катастрофы бывают разных видов: локальные, региональные и глобальные.

«Это локальная, самая слабая. Такие метеориты падают достаточно часто, но мы их не видим - все падают в океан. Такие вещи регистрируются со спутников. Если его полет засекают, уже становится ясно, куда он упадет», - объяснил Ромейко.

По его словам, такие метеориты, как Челябинский, могут падать раз в десять лет, а наподобие Тунгусского - еще реже.

Астроном подчеркнул, что космические тела, летящие на Землю, как правило, разрушаются на большой высоте.

Ранее в Роскосмосе предупредили об астрономическом объекте, летящем в сторону Земли. Однако этот астероид не представляет серьезной опасности для планеты, подчеркнули в госкорпорации.