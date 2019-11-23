Во Львове загорелся троллейбус с пассажирами: видео
К моменту прибытия экстренных служб, транспортное средство стояло на остановке, людей внутри салона уже не было.
© Фото: Igor Zinkevych, facebook
В пятницу, 22 ноября, в самый час пик во Львове загорелся троллейбус. Видео, попавшее в Сеть, сняли проезжавшие мимо автолюбители.
Инцидент произошел на улице Научной, в транспортном средстве ехали пассажиры. По предварительной информации, причиной возгорания троллейбуса могло стать короткое замыкание тяговых двигателей.
«Никто из пассажиров не пострадал. На месте работают спасатели и полиция», - рассказал порталу zaxid.net представитель «Львовэлектротранса» Иван Бондарь.
Сообщается, что к моменту прибытия экстренных служб, троллейбус стоял на остановке. Людей внутри салона уже не было. Специальная комиссия изучит состояние транспортного средства, вышедшего в рейс, и сделает необходимые выводы.