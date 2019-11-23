Ученые назвали главную причину ожирения

Качество пищи, а вовсе не ее количество влияет на набор лишнего веса. К такому выводу пришли американские ученые после серии экспериментов.

Участников исследования поделили на две группы и на протяжении двух недель кормили разными продуктами. Первая подгруппа ела блюда глубокой переработки, например гамбургеры и наггетсы, а другие испытуемые питались нормальной, нерафинированной пищей.

В итоге первые набрали килограмм веса, в вторые столько же потеряли. Ученые пришли к выводу, что когда организм переваривает переработанную пищу, то мозг получает сигнал о насыщении с большим опозданием, поэтому человек переедает.

Результаты заокеанских экспериментов прокомментировал врач-диетолог Никита Харлов. По его словам, потребляя рафинированную пищу, человек недополучает полноценный набор питательных элементов. От этого возникает чувство голода, и мозг требует его утоления.

«Их тело набрало лишний вес, потому что им не хватает по-настоящему ценных и биологически активных веществ. Речь не о белках, жирах и углеводах. Речь о витаминах, минералах, незаменимых жирных кислотах. Поэтому да, можно есть больше ценной пищи и не набирать вес. И в то же время есть меньше ультрапереработанной пищи и при этом все равно толстеть», - пояснил диетолог.

Немаловажным аспектом является экономическая сторона вопроса, заявил терапевт. Любители фаст-фуда сначала тратят большие деньги на рестораны быстрого питания, а затем переплачивают докторам, которые лечат болезни, вызванные пагубным пристрастием с гамбургерам и бутербродам. К тому же здоровая еда значительно дешевле, чем принято думать, уточняет эксперт в интервью радо Sputnik.

«Считается, что здоровая еда дорогая. Наоборот, когда люди покупают качественные продукты, они меньше тратят на еду в принципе. Если вы 500 граммов мяса съели и насытились, то 500 граммов сосисок или колбасы кому-то будет мало, потому что они еще больше разжигают аппетит. Обязательно также нужно смотреть на сезонность продуктов», - добавил врач.

Медик считает, что здоровая диета плодотворно сказывается не только на общем состоянии организма, но и на работоспособности человека. Правильно питающийся работник реже болеет, что имеет положительный экономический эффект.