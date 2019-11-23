Сябитова резко ответила на слова о быстро стареющих россиянках

Известная телеведущая Роза Сябитова раскритиковала слова китайского журналиста о преждевременно стареющих россиянках. На самом деле, заявила она, чем старше российские женщины, тем они привлекательнее.

По мнению Сябитовой, журналист «ничего не знает» ни о России, ни о местных женщинах.

«Есть такое выражение: "В 45 баба ягодка опять". Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком», - сказала она в разговоре с радио «Говорит Москва».

При этом с утверждением, что россиянки начинают за собой хуже ухаживать в браке, телеведущая согласилась.

«Может, это некая национальная особенность. Российская женщина, к сожалению, расслабляется… Если мужчины не бросают своих жен, значит, их это устраивает», - добавила Сябитова.

Ранее журналист из КНР назвал причины того, что россиянки стареют быстрее китаянок. Одна из них, по его мнению, кроется в том, что после свадьбы женщины в России полностью отдают себя семье.