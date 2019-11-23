Медведев предложил новый вариант четырехдневной рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил новый способ использования понятия «четырехдневная рабочая неделя». По его словам, ею можно было бы считать стандартную пятидневку, однако всего по четыре часа работы в день.

На такую трансформацию председателя «Единой России» натолкнула мысль однопартийца на встрече с региональным активом. Медведеву предложили закрепить понятие «неполный рабочий день» в законодательстве, чтобы сохранить соцвыплаты для работающих матерей. Премьер, в свою очередь, заметил, что в эту инициативу можно было бы трансформировать идею четырехдневки: например, для тех, кто захочет работать не четыре дня, а пять по четыре часа.

«Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе», - объяснил Медведев.

При этом идею закрепления в законодательстве жестокого понятия неполного рабочего дня он не поддержал. Премьер уточнил, что оно уже закреплено, но по-разному трактуется в зависимости от формы трудовых отношений.

Медведев впервые заговорил о возможном введении в России четырехдневной рабочей недели на конференции труда в Женеве летом этого года. К октябрю Минтруд по поручению премьера разработал тематический доклад для обсуждения в правительстве.