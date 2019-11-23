Пять человек стали жертвами серьезной аварии в Северной Осетии

Пять человек, включая двух несовершеннолетних, погибли в крупной аварии на автодороге Моздок - Прохладный в Северной Осетии. Все погибшие - пассажиры легкового автомобиля ВАЗ-2106, водитель которого не справился с управлением. Легковушку вынесло на встречную полосу около 22:00. В это время навстречу двигался КамАЗ в прицепом.

В результате столкновения на большой скорости молодые люди 1993, 1998, 2000 и 2001 годов рождения скончались на месте. Прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть, сообщает портал «15-й регион».

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О состоянии водителя грузовика не сообщается. На месте трагедии работают сотрудники полиции и бригада экспертов, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.