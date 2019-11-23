Десятый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

Десятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в Сирии, сообщает Минобороны России.

«С 10:00 23 ноября 2019 года десятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Эль Камышлы», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Патрулирование будет осуществляться по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода в населенном пункте Шейрек и проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Так, патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместной группы входит восемь единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и БТР-80 российских военных полицейских, а также бронеавтомобили Kirpi ВС Турции, а также около 50 военнослужащих обеих государств. С воздуха за обстановкой на маршруте патрулирования ведет наблюдение беспилотник «Орлан-10» российской военной полиции.

К совместному патрулированию на севере Сирии Москва и Анкара приступили после того, как 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании. Документ включает в себя десять пунктов, одним из которых является прекращение Турцией военной операции «Источник мира» против курдских формирований и их отвод на 30 километров от сирийско-турецкой границы.