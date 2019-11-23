Лавров: Россия передала Японии список озабоченностей из-за военного альянса с США

Россия передала Японии список озабоченностей в связи с военно-политическим альянсом партнеров с США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 в японской Нагое.

По словам Лаврова, военный союз Японии и США мешает перейти на новый уровень в российско-японских отношениях.

«Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии нашего Совета безопасности перечень конкретных абсолютно озабоченностей Российской Федерации в сфере нашей собственной безопасности», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» о влиянии альянса на отношения России и Японии.

Лавров уточнил, что японские коллеги уже пообещали отреагировать на этот перечень. После их ответа, уточнил министр, можно будет продолжить дискуссию о взаимодействии.

На саммите глава МИД также назвал условия для заключения мирного договора с Японией. В первую очередь японцам следует признать суверенитет России над южной частью Курильских островов, подчеркнул он.