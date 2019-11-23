В Малайзии задержан сухогруз с россиянином на борту

В российском посольстве в Малайзии сообщили о задержании сухогруза с экипажем из 23 человек, один из которых является гражданином России. Судно New Orion шло под флагом Камеруна и было задержано в 14:30 по местному времени в малайзийских территориальных водах.

В качестве причины задержания официальные власти назвали отсутствие разрешения на якорную стоянку, сообщает посольство России на своей официальной странице в Facebook.

В настоящее время ведутся следственные действия. Российские дипломаты пытаются установить имя и фамилию россиянина на борту. Остальные члены команды - граждане Украины. В посольстве сообщили, что пристально следят за ситуацией.