Названы самые бюджетные новогодние направления для отдыха на Новый год

Эксперты назвали самые выгодные направления для новогодних путешествий всей семьей. Для этого аналитики рассчитали стоимость авиабилетов за рубеж и по внутренним направлениям с вылетом 29 декабря и возвращением 10 января.

Так, дешевле всего обойдется вояж в столицу Белоруссии. Билеты в Минск и обратно обойдутся в 6,6 тысяч рублей на человека. Прогуляться по старинным улочкам Риги, украшенным к Рождеству, можно заплатив за билеты в обе стороны по 6,7 тысяч рублей.

В списке самых доступных перелет в армянский Гюмри (около 11 тысяч рублей), турецкий Стамбул (почти 15 тысяч рублей) и венгерский Дебрецен (14,2 тысячи рублей), сообщает RT со ссылкой на билетное агентство Biletix.

Для тех, кто предпочитает отдыхать на родине, самым бюджетным вариантом станет перелет в Назрань: туда-обратно вас доставят за 8,2 тысячи рублей. За 8,4 тысячи рублей можно улететь в Самару и провести новогодние каникулы на берегу Волги.

В число бюджетных направлений внутри страны также вошли Псков (от 8,4 тысячи рублей), Элиста (12,7 тысяч рублей) и Сочи (13,1 тысяч рублей).

Подсчитав среднюю стоимость перелета, эксперты пришли к вводу, что в этом году она составляет 9 тысяч рублей для поездок по России и около 26 тысяч рублей для путешественников, предпочитающих зарубежные маршруты.