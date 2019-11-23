Китай вывел на орбиту два навигационных спутника: видео

По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), запуск ракеты был осуществлен сегодня, 23 ноября, в 08:55 (03:55 по Москве). Кадры запуска были опубликованы изданием People's Daily, China в Twitter.

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