Китай вывел на орбиту два навигационных спутника: видео
Космические объекты станут частью создаваемого Китаем будущего конкурента американской GPS.
© Видео: PDChina, Twitter © Фото: PDChina, twitter
Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя CZ-3B с двумя навигационными спутниками Beidou-3 с космодрома Сичан в провинции Сычуань.
Оба спутника к настоящему моменту уже вышли на заданную орбиту.
По данным агентства Xinhua, космические аппараты стали 50-м и 51-м спутниками, которые были созданы глобальной навигационной системой Beidou КНР.
Ожидается, что космические объекты станут частью создаваемого Китаем будущего конкурента американской GPS и российской ГЛОНАСС.
По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), запуск ракеты был осуществлен сегодня, 23 ноября, в 08:55 (03:55 по Москве). Кадры запуска были опубликованы изданием People's Daily, China в Twitter.