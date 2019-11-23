В Курске десятки тысяч человек лишились отопления в мороз

В Курске 40 тысяч жителей остались без отопления в десятиградусный мороз. В зону отключения попали и социальные объекты – школы, детские сады, колледж, поликлиники.

Причиной ЧП стала авария на тепломагистрали: накануне прорвало трубу, после чего горячей водой оказалась затоплена одна из самых оживленных трасс. На дороге мгновенно образовалась многокилометровая пробка.

На месте прорыва работают несколько ремонтных бригад и специальная техника. Руководство предприятия, ответственного за теплоснабжение города, обещает, что батареи в домах курян сегодня, 23 ноября, вновь станут горячими.

С наступлением холодов теплоносители во многих населенных пунктах страны не выдерживают нагрузки. Так, за последние дни коммунальные аварии оставляли без отопления жителей Тобольска, Барнаула, Новосибирска, а также Челябинской области и Алтайского края. В Екатеринбурге из-за прорыва трубы посреди улицы забил фонтан кипятка.