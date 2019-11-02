Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ

Президент США Дональд Трамп заявил, что патрулировать границы в Сирии могут «другие», например Турция, которая тоже воевала там «тысячи лет». Он объявил о желании вернуть солдат на родину.

«Однако мы оставили солдат, так как сохраняем нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть», - подчеркнул далее глава администрации США, пишет ТАСС.

Также он добавил, что «прекращение огня хорошо закрепилось». По его словам, США продолжают взаимодействие с курдскими отрядами в Сирии, и с Турцией.

«И мы работаем с курдами и, откровенно говоря, работаем с Турцией и многими другими странами», - отметил Трамп.

И добавил, что у них с Эрдоганом «хорошие отношения». Он ожидает визита президента Турции в Белый дом 13 ноября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что американцы незаконно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов.