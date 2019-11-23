Разборки в Африке: смертельная схватка леопарда и питона попала на видео

Смертельная схватка огромного африканского питона (Python sebae) и леопарда попала на видео. Американские туристы вместе с гидом поехали на частное сафари в Live Life African Safari Getaways. Заметив леопарда, что-то разглядывающего в траве, гид остановил машину и предложил понаблюдать за животным, которое предположительно готовилось к охоте.

На кадрах видно, как вначале хищник отбивался от змеи. В какой-то момент питону удалось схватить леопарда в смертельно кольцо. Но большая кошка с удивительной легкостью выпрыгнула из удушающих объятий и перешла в контратаку, кусая и царапая змею.

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Победу одержал леопард. Питон получил многочисленные раны по всему телу, особенно пострадала его голова. Досталось и хищнику, которому огромная змея нанесла серьезную рану на передней лапе. По словам гида национального парка, подобную схватку он наблюдает впервые за свою практику, сообщает портал Latest Sightings.

Ранее в Сети появилось видео смертельного боя анаконды и крокодила. Битва произошла в бразильском заповеднике Пантантал на Амазонке. Гигантская змея обхватила своими кольцами каймана и переломила ему конечности. Крокодил сопротивлялся и даже успел вцепиться в анаконду, но она сумела утащить его под воду.