На ВДНХ открылся самый большой каток в Европе

В пятницу, 22 ноября, на ВДНХ начал работать самый большой каток в Европе. Протяженность искусственного ледяного покрытия составляет 1,6 километра, площадь - 20,5 тысяч квадратных метров, а инфраструктура - 53 тысяч квадратных метров.

Как рассказал заместитель генерального директора ВДНХ Виталий Эммануилов, в лед катка вмонтировали специальные экраны, обеспечивающие отдельную навигацию. Он отметил, что новинка будет задействована в различных конкурсах.

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Эммануилов также сообщил, что ледовая площадка разделена на три зоны: «Аллею влюбленных» вокруг фонтана «Дружба народов», отдельную зону для посетителей от трех до восьми лет и большое пространство для всех, передает агентство городских новостей «Москва».

Стоимость билета для взрослых начинается от 330 рублей, для детей - от 140 рублей. Каток способен вместить одновременно почти 4 тысячи человек.