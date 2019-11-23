«Зубовный скрежет»: эксперт рассказал, как Запад реагирует на российские «Искандеры»

Сухопутные войска РФ полностью перевооружились на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Комментируя данную новость в эфире радио Sputnik, военный эксперт Иван Коновалов заявил, что лучшего оружия в этом сегменте просто нет и этот факт вызывает у Запада «зубовный скрежет».

«Перевооружение на "Искандеры" - это совершенно логичная вещь, которая входит в общую картину реформы Вооруженных сил. Их тактико-технические данные хорошо известны. Более того, у наших так называемых партнеров с Запада этот комплекс вызывает зубовный скрежет, поскольку, если брать именно этот сегмент, лучшего в мире, конечно, нет. Так что это очень серьезный фактор в укреплении обороноспособности страны в целом», - поделился своим мнением эксперт.

В пятницу, 22 ноября, на полигоне Капустин Яр прошла торжественная передача бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО). Таким образом завершилось перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ.

Личному составу передали несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, техники жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания.