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В Москве минувшая ночь стала самой холодной за десятилетие

Анна Касаткина
09:58 22.11.2019
По данным на 08:00 пятницы на станции ВДНХ температура воздуха составила -10,6.
В Москве минувшая ночь стала самой холодной за десятилетие
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной для 22 ноября за последние десять лет. Температура воздуха опустилась ниже минус 10 градусов.

«За последние десять лет минимальная температура для даты 22 ноября была в 2014 году - минус 7,7 градуса», - пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Ночь также стала самой морозной за эту осень. Предыдущее существенное похолодание было сутками ранее - в ночь на четверг температура опустилась до -8 градусов. По данным на 08:00 пятницы на станции ВДНХ она составила -10,6, сообщает РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег. По их данным, ожидать осадков в ближайшие дни не стоит, несмотря на существенное похолодание.

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