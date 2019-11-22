Камни и ил: уровень воды в реке Дон критически падает
В ростовском Гидрометцентре отметили, что понижение воды связано с усиленным ветром в регионе.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: vladimirrvdn twitter
Уровень воды в реке Дон заметно снизился. Не исключено, что процесс продолжится и достигнет опасной отметки.
На кадрах, которые публикует «Звезда», видно дно реки там, где еще недавно была вода.
О том, что может произойти обмельчание, ранее сообщали в региональном управлении МЧС РФ. Спасатели не исключали, что понижение уровня воды в устье реки будет происходить вплоть до конца дня 21 ноября.
В свою очередь, в ростовском Гидрометцентре отметили, что понижение воды связано с усиленным ветром в регионе.