Камни и ил: уровень воды в реке Дон критически падает

Уровень воды в реке Дон заметно снизился. Не исключено, что процесс продолжится и достигнет опасной отметки.

На кадрах, которые публикует «Звезда», видно дно реки там, где еще недавно была вода.

О том, что может произойти обмельчание, ранее сообщали в региональном управлении МЧС РФ. Спасатели не исключали, что понижение уровня воды в устье реки будет происходить вплоть до конца дня 21 ноября.

В свою очередь, в ростовском Гидрометцентре отметили, что понижение воды связано с усиленным ветром в регионе.