В Минздраве уточнили дату введения новых правил медосмотра для водителей

Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения РФ от 20 ноября.

Изначально ожидалось, что новые правила будут действовать уже с 22 ноября.

Для получения или обновления водительских прав россиянам будет необходимо сдать анализы - кровь и мочу - на содержание наркотических и психотропных веществ, а также биомаркеров, которые указывают на систематическое употребление алкогольных напитков.

В СМИ ранее появилась информация о том, что стоимость медсправок может вырасти десятикратно из-за дополнителных анализов. В результате в наркодиспансерах на территории различных российского городов образовались огромные очереди, поскольку люди хотели оформить документы по старым ценам.

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на появившуюся информацию о росте цен и назвал новые правила чушью. Он призвал вводить такие изменения с умом.

Путин подчеркнул важность проведения дополнительного обследования.

«Это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», - добавил он.

Глава государства также отметил, что Минтруду необходимо было обратить внимание на то, что цена получения новых справок составляет почти половину от МРОТ.