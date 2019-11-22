ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка из-за сомнительных операций

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Проводить банковские операции кредитная организация не сможет с 22 ноября.

В приказе ЦБ об отзыве лицензии уточняется, что банк в течение года неоднократно нарушал законодательство в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, кредитная организация предоставляла недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк также проводил подозрительные операции, связанные с выводом денежных средств за границу.

По тем же причинам, а также из-за неисполнения федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов Банка России отозвана лицензия у расчетной небанковской кредитной организации «Вест» в Москве. Прекратить свою деятельность организация должна 22 ноября.