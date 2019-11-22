Волны и сорванные крыши: на Новороссийск обрушился мощный ураган
В городе повалены деревья, а у берегов бушуют трехметровые волны. Также наблюдаются перебои с электричеством.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Мощный ураган обрушился на Новороссийск. Порывы сильного холодного ветра там достигают почти 40 метров секунду, а у побережья образуются трехметровые волны.
Также известно, что в результате стихии были повреждены строения: например, ветер сорвал кровлю крыши детского сада. Повсюду повалены деревья, а в порту города сдуло тяжелый металлический контейнер.
По словам местных жителей, есть перебои с электроснабжением. Власти объявили режим ЧС. Кроме того, были отменены занятия в школах.
Людей просят не выходить на улицы. Все экстренные службы города были приведены в режим повышенной готовности.