Плата за победу: как мексиканец выкупает утерянные награды времен ВОВ и возвращает их в Россию

Десятки наград времен Великой Отечественной войны, включая ордена Славы и Красной Звезды, а также медали и военные жетоны, в скором времени вернутся в Россию. В качестве жеста доброй воли их передал РФ житель мексиканского города Гвадалахара Эдуардо Крус.

Мужчина, работающий ювелиром, в течение нескольких лет собирал реликвии на блошиных рынках США. Недавно по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу он был награжден медалью «Памяти героев Отечества». «Звезда» поговорила с Крусом, который рассказал, почему он решил заняться поиском наград и кто помогает ему в этом деле.

Что для Вас значит награда от Минобороны России? Волновались ли Вы во время ее вручения?

Для меня было большой честью получить эту награду. Я также очень благодарен всем русским патриотам, которые поддерживали наш проект в течение последних 15 лет. Благодаря работе всех этих российских и не только российских граждан священная память о героях Великой Отечественной войны не угаснет, олицетворяя Вечный огонь. Конечно, в начале церемонии награждения мы все немного волновались. Но через несколько минут волнение превратилось в радость, ведь у нас появилась возможность собраться всем вместе на территории Российской Федерации в посольстве РФ в Мехико.

Как давно Вы занимаетесь поиском и возвращением в Россию наград?

Последние 15 лет я вместе с единомышленниками занимался спасением орденов и медалей героев Великой Отечественной войны, чтобы вручить эти награды родственникам героев или передать их в исторические музеи. Если мы не можем найти родственников, а такое, к сожалению, порой случается, то награда как ценное культурное наследие передается в российские музеи на вечное хранение.

Почему начали этим заниматься? Кто помогает Вам в этом здесь, в Мексике?

Здесь, в Мексике, у нас есть небольшая команда, состоящая из 35 мексиканцев и пяти русских, владеющих испанским языком. Мексиканцы, в том числе и я, ищут и покупают награды на мексиканских блошиных рынках. А наши российские коллеги помогают нам найти документы по каждой награде. Вся наша работа является добровольной, мы никогда не просим финансовой поддержки. Целью работы нашей команды являются защита и сохранение наследия героев Великой Отечественной войны для будущих поколений. Для меня и моей команды их память священна.

© Личный архив Эдуардо Круса

Где именно и за сколько вы покупали и покупаете советские ордена времен Второй мировой? Как они попадают в Мексику?

В основном мы находим и покупаем награды на мексиканских блошиных рынках, расположенных на границе с США. После распада Советского Союза многие американцы стали покупать советские награды как трофеи холодной войны. Прошло время, и многие из этих наград появились на мексиканских рынках.

Кто в России помогает вам?

В поисках родственников и документов мы получаем помощь от российских организаций - историко-культурного центра Кнорозова при РГГУ и Международной общественной организации «Вымпел».

Какая история возвращения ордена российскому ветерану войны или его семье Вам запомнилась больше всего?

В мае 2018 года я обнаружил орден Отечественной войны № 869922, выставленный на продажу на аукционе в Калифорнии, США. Описание, которым сопроводил продавец выставленную на продажу награду, ужаснуло меня: «Владелец этого ордена был ранен в лицо немецким снайпером. После этого его лицо наверняка было изуродовано, было бы весело посмотреть на это ужасное лицо». После прочтения этого описания я испытал чувство гнева и глубокую печаль. Были другие люди, заинтересованные в покупке этой награды, но я выиграл аукцион. Я пообещал, что не только найду родственников этого героя, но и передам информацию этого продавца в ФСБ. Благодаря помощи русских патриотов мы за неделю нашли родственников Александра Васильевича Смирнова: один из моих коллег прислал мне фотографию с его надгробия. Когда я ее увидел, то чуть не прослезился. Потому что на фотографии с надгробия Александр Васильевич был с той самой наградой, которую я держал в руках. Эта награда была украдена у него, когда он был еще жив, и он никогда не увидел ее вновь. Тринадцатого ноября 2008 года я вручил награду Александра Васильевича российским дипломатам в Мексике. Вместе с наградой я также отправил письмо, адресованное российским властям, с информацией о продавце. Было бы интересно увидеть его лицо, когда его посетит российская полиция. Затем награду в торжественной обстановке вручили родственникам Александра Васильевича. Они были очень счастливы, что награда их деда вернулась на родину. Когда я получил эту новость, я прослезился, потому что его победа была, наконец, и нашей.

© Личный архив Эдуардо Круса

Общались ли Вы когда-нибудь с теми, кому возвращаете награды?

Да, я поддерживаю связь со всеми родственниками, а также с представителями музеев, которым помогала наша команда.

В следующем году исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Есть ли мечты попасть в мае 2020 года в Россию?