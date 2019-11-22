Последствия аварийной посадки пассажирского самолета в Одессе показали на видео

Опубликовано видео с места экстренной посадки турецкого авиалайнера в Одессе. На кадрах видны повреждения, который получил самолет во время соприкосновения с землей.

Лайнер «Турецких авиалиний» совершил аварийное приземление в аэропорту Одессы вечером 21 ноября. Началась эвакуация пассажиров – трап пришлось спустить с задней части, так как его носовая часть уперлась в землю.

В происшествии никто не пострадал. В причинах произошедшего разбираются следователи. По предварительным данным, у самолет подломилась стойка шасси при посадке.