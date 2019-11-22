В Крыму прошли первые учения морской военной полиции

В Крыму прошли первые в истории полуострова учения военной морской полиции. Задачей был перехват условных диверсантов, которые пытались подойти с моря на скоростных катерах и обстрелять корабль.

В спецоперации задействовали новейшие быстроходные лодки БЛ-680. Патрульные катера отрезали боевикам пути наступления, а сухопутные силы используя штатное вооружение и оказали боевую поддержку с берега.

Всего в маневрах поучаствовало около ста полицейских, большой десантный корабль, бронетранспортеры, военные КамАЗы и бронеавтомобили «Рысь». С поставленной целью морской полиции справиться удалось.