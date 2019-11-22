Трамп хочет продолжения рассмотрения импичмента в сенате США

Президент США Дональд Трамп согласен на рассмотрение импичмента в сенате. Этот процесс состоится, если палата представителей продолжит продвигать процедуру, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, президент не видит оснований для продолжения импичмента в палате представителей. При этом на процессе в сенате он хотел бы видеть Джо и Хантера Байденов, а также главу расследования об импичменте Адама Шиффа.

«Он (Трамп) сказал: если палата будет и дальше продвигать это мошенничество, продолжая навязывать фейковую нелегитимную процедуру американским гражданам, он хочет процесса в сенате», - пояснил Гидли в эфире Fox News.

Демократическая партия США начала расследование для процедуры импичмента Трампа в сентябре, обвинив президента в давлении на главу Украины Владимира Зеленского. После этого администрация Соединенных Штатов опубликовала стенограмму телефонного разговора президента, в котором, как утверждали демократы, Трамп пытался заставить Зеленского начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера. Американский лидер ранее называл импичмента попыткой переворота в стране.