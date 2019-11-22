Уничтожили тайники: дикие кабаны разорили наркоторговцев в Италии

Группа кабанов нарушила планы злостных наркодилеров, спрятавших внушительные запасы кокаина в итальянских лесах. Парнокопытные обнаружили тайники стоимостью почти 1,4 миллиона рублей (17 тысяч фунтов стерлингов).

Как уточняет издание Metro, преступники закопали наркотики в тосканских лесах, надеясь, что их не обнаружат правоохранители. Однако никто не ожидал, что найдут тайники обычные дикие кабаны: они не только выкопали пакеты, но и растерзали их, что значительно облегчило поиск полицейским.

В частности, правоохранители узнали об «инциденте» с переговоров самих наркодилеров, которые жаловались на животных.

В результате операции были задержаны четыре человека, причастных к наркоторговле.