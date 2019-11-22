Архив Колчака на аукционе во Франции вызвал ажиотаж

Архивные фотографии и документы адмирала Александра Колчака ушли с молотка более чем за три миллиона евро. Аукцион состоялся в Париже, и вызвал большой интерес.

Итоги торгов назвали настоящим триумфом. В зале даже не хватало мест: многим пришлось стоять у входа.

В числе лотов были редкие снимки Колчака в детстве, парадные портреты, сделанные уже во взрослом возрасте, а также письма жене и телеграмма, отправленная министром юстиции Временного правительства Александром Керенским с требованием дать охрану царской семье. Также была представлена уникальная омская рукописная декларация, в которой Колчак взял на себя ответственность за Россию.

Большинство лотов торговались с многократным превышением первоначальной цены. Самой дорогой оказалась грамота о награждении военачальника, подписанная Николаем II: ее стоимость взлетела в 25 раз и достигла 165 тысяч евро.