Около тысячи человек вышли в центр Киева в годовщину Евромайдана

Около тысячи человек собрались в центре Киева на митинг в честь шестой годовщины начала Евромайдана. Акцию возглавили представители националистических движений.

На митинге от властей Украины вновь потребовали отказаться от планов мирного урегулирования ситуации в Донбассе – так называемой формулы Штайнмайера. Глава государства Владимир Зеленский приехал на майдан Незалежности (площадь Независимости) утром. Он встретился с близкими жертв беспорядков – зимой 2014-го в столкновениях в центре Киева погибло больше ста человек.

Националисты с начала октября устраивают в Киеве протесты против формулы Штайнмайера. Ранее Зеленский обвинил своего предшественника Перта Порошенко в стремлении возглавить новый Майдан.