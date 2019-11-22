Смертоносные дроны: СМИ США обеспокоились возможными разработками РФ и КНР

Американские обозреватели пришли к выводу, что в случае возможной войны Россия и Китая смогут использовать свои технологии для нанесения точных и разрушительных ударов по военным базам и логическим системам США.

Как говорится в статье, опубликованной в Foreign Policy, прогресс в ряде сфер – аэрокосмической, робототехники, машинном обучении, а также в 3D-печати и наноматериалах – позволят создать новые классы ракет и смертоносных беспилотников БПЛА. Они отличаются малозаметностью, большим радиусом действия и способностью обезвредить сосредоточенные войска противника.

Американский обозреватель уточняет, что производство БПЛА значительно дешевле благодаря 3D-печати. Более того: с помощью наноматериалов можно оснастить разработку боеголовками в два раза мощнее обычных. По данным издания, дроны смогут преодолевать трансокеанские расстояния.

По данным издания, распространение данных технологий может привести к устареванию современного американского способа ведения войны: Вашингтон просто не готов к быстрой реакции на атаки со стороны РФ или Китая.

Также автор статьи подчеркнул, что большинству военных объектов в США не хватает противоракетной защиты, а также – защищенных убежищ. Авиация и военные корабли американской стороны зачастую стоит на открытом воздухе вблизи друг друга, а спутники, благодаря которым осуществляется коммуникация между командованием и солдатами, по большей части уязвима.