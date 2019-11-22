Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Смертоносные дроны: СМИ США обеспокоились возможными разработками РФ и КНР

Наталия Майорова
06:39 22.11.2019
Новые классы ракет и смертоносных беспилотников БПЛА будут отличаться малозаметностью, большим радиусом действия и способностью обезвредить сосредоточенные войска противника, отмечает американский обозреватель.
Смертоносные дроны: СМИ США обеспокоились возможными разработками РФ и КНР
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Американские обозреватели пришли к выводу, что в случае возможной войны Россия и Китая смогут использовать свои технологии для нанесения точных и разрушительных ударов по военным базам и логическим системам США.

Как говорится в статье, опубликованной в Foreign Policy, прогресс в ряде сфер – аэрокосмической, робототехники, машинном обучении, а также в 3D-печати и наноматериалах – позволят создать новые классы ракет и смертоносных беспилотников БПЛА. Они отличаются малозаметностью, большим радиусом действия и способностью обезвредить сосредоточенные войска противника.

Американский обозреватель уточняет, что производство БПЛА значительно дешевле благодаря 3D-печати. Более того: с помощью наноматериалов можно оснастить разработку боеголовками в два раза мощнее обычных. По данным издания, дроны смогут преодолевать трансокеанские расстояния.

По данным издания, распространение данных технологий может привести к устареванию современного американского способа ведения войны: Вашингтон просто не готов к быстрой реакции на атаки со стороны РФ или Китая.

Также автор статьи подчеркнул, что большинству военных объектов в США не хватает противоракетной защиты, а также – защищенных убежищ. Авиация и военные корабли американской стороны зачастую стоит на открытом воздухе вблизи друг друга, а спутники, благодаря которым осуществляется коммуникация между командованием и солдатами, по большей части уязвима.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2019, 01:42
В России готовят быстрый Интернет для самолетов и поездов
Дата22.11.2019, 03:55
Рвы, ловушки, линия огня: замполиты прошли психологическую полосу препятствий под Владикавказом
Дата21.11.2019, 16:48
В Олимпийском комитете РФ рассчитывают на полноценное участие сборной в играх в Токио
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата21.11.2019, 15:12
Батарею арктических «Торов» развернут в Арктике
Дата20.11.2019, 16:00
Нарышкин передал Шойгу карту легендарного разведчика Рихарда Зорге
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:57 В стране и мире
Видео
Архив Колчака на аукционе во Франции вызвал ажиотаж
06:50 В стране и мире
Видео
Около тысячи человек вышли в центр Киева в годовщину Евромайдана
06:39 В стране и мире
Смертоносные дроны: СМИ США обеспокоились возможными разработками РФ и КНР
06:01 В стране и мире
Бензин, газ, электричество: эксперты выяснили наиболее экономичный вид топлива
05:52 В стране и мире
Видео
На Алтае 20 тысяч человек остались без отопления в 30-градусный мороз
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Бензин, газ, электричество: эксперты выяснили наиболее экономичный вид топлива
Видео
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing в небе над Лос-Анджелесом
Диетолог объяснила набор веса при отказе от курения
Эксперты назвали способы использования старых смартфонов
«Я понимаю, что чувствовал Бетховен»: Фадеев рассказал о своей глухоте
Видео
«Кипящую» Волгу сняли на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.