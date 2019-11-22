Бензин, газ, электричество: эксперты выяснили наиболее экономичный вид топлива

Самым невыгодным личным транспортным средством с точки зрения расходов на топливо являются автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Менее затратными считаются машины на газу, а самими экономически выгодными можно назвать электромобили. Но эко-транспорт существенно дороже, рассказала главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина.

Эксперт сравнила в цифрах расходы на бензин, газ и электроэнергию. Она предположила, что в среднегодовой пробег автомобиля составляет 17,5 тысяч километров. Соответственно в неделю автолюбитель проезжает около 335 километров.

«При расходе бензина в городской среде - в среднем около девяти литров на 100 километров - получаем еженедельные траты чуть более 1310 рублей. Самым популярным газомоторным топливом для автомобилей является пропан-бутан, однако при более низкой цене относительно бензина, его расход увеличивается примерно на 15-20%. Данные факторы в совокупности все равно приводят к экономии: траты на газовое топливо составляют около 725 рублей в неделю", - рассказала Сосенкина РИА Новости.

При расчетах затрат на электромобиль, нужно учитывать тарифы в конкретном регионе. В Москве можно бесплатно зарядить электромобиль на станциях «Мосэнерго» и «Россетей». В Приморском края при тарифе 8 руб/кВт.ч одна зарядка будет стоить 670 рублей.

«Расход бензина на Lada Vesta составляет 9,3 литра в городе, стоимость бензина - 1355 рублей. Затраты на пропан-бутан составляют 750 рублей. Nissan Leaf для преодоления такого же расстояния нужны 2,2 полных зарядки в неделю, расход электроэнергии на 100 километров составляет около 25 кВт.ч. Для преодоления 335 километров необходимо 84 кВт.ч электроэнергии, или около 300 рублей при среднероссийском тарифе», - подытожила Сосенкина.

Она добавила, что несмотря на экономичность, электромобили гораздо дороже транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания.