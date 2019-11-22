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На Алтае 20 тысяч человек остались без отопления в 30-градусный мороз

Роман Захаров
05:52 22.11.2019
По факту ЧП региональное управление Следственного комитета начало проверку.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Режим ЧС объявлен в городе Яровое Алтайского края. Там в тридцатиградусный мороз около 20 тысяч человек остались без отопления.

Единственная ТЭЦ вышла из строя. Те, по чьей вине это произошло, отстранены от работы. Решать коммунальные проблемы поручили другому предприятию.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку. Уже выяснилось, что город был совершенно не подготовлен к зиме: в населенный пункт не завезли достаточное количество топлива и вовремя не провели необходимый ремонт котельных.

Сейчас власти края пытаются мобилизовать все ресурсы, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию.

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