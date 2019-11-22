Кабмин выступил против повышения возраста для покупки алкоголя

В кабинете министров не поддержали инициативу депутатов об ужесточении алкогольного законодательства и повышении возраста на покупку алкоголя с 18 до 21 года.

Напомним, что в июле 2019 года в Госдуму был внесен законопроект об увеличении минимального возраста, с которого можно приобретать спиртосодержащую продукцию. По мнению авторов предложения, подобная мера поможет избежать алкоголизации молодежи.

В правительство, после межведомственного согласования, был направлен негативный отзыв о проекте. Против повышения возрастного порога выступили четыре ведомства: Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. В министерствах высказались, что запрет покупки алкоголя с 18 лет приведет к необоснованному нарушению прав совершеннолетних граждан России, сообщают «Известия».

Ужесточение продажи алкогольной продукции поддержали в министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре. Во многих российских регионах согласны с мнением ведомств.

Дата проведения комиссии по законопроектной деятельности, на которой должен рассматриваться отзыв о представленной инициативе, пока неизвестна.