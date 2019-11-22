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Американский генерал назвал сроки готовности гиперзвукового оружия ВВС США

Роман Захаров
05:34 22.11.2019
ВВС Соединенных Штатов реализуют две программы по созданию гиперзвукового оружия.
Американский генерал назвал сроки готовности гиперзвукового оружия ВВС США
© Фото: Christopher Ruano, globallookpress

Оба вида гиперзвуковых вооружений, разрабатываемых американскими военно-воздушными силами, будут в начальной боевой готовности в 2022 году. Соответствующее заявление сделал представитель командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч.

В ходе пресс-конференции военнослужащему был задан вопрос, почему гиперзвуковое оружие не было включено в стратегию научно-технологического развития американских ВВС до 2030 года.

На это генерал сообщил, что ВВС Соединенных Штатов уже реализуют две программы по созданию гиперзвукового оружия: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

«Мы полагаем, что достигнем начальной боевой готовности применительно к гиперзвуковым вооружениям по одному из этих проектов или по обоим этим проектам в 2022 году», - отметил Банч.

Ранее в Пентагоне заявили, что США значительно отстают от РФ по развитию технологий в сфере создания гиперзвукового оружия. При этом в ведомстве подчеркнули, что развертывание гиперзвукового вооружения является наивысшим техническим и исследовательским приоритетом Соединенных Штатов.

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