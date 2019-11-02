Слон умер прямо под туристами из-за переутомления

На острове Шри-Ланка 18-летний слон по кличке Канакота умер в результате сильного переутомления. Он был участником парада, где со скованными ногами в знойную жару ему пришлось перевозить три группы туристов, передает The Daily Mail.

Во время перевозки последней партии слон еле стоял на ногах, но погонщик продолжал бить его копьем, чтобы тот продолжал движение. В итоге слон упал на землю и скончался, не приходя в сознание.